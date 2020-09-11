افتتاح مسجد عثمان بن عفان في كفر الشيخ.. صور

مسجد عثمان بن عفان بقرية سيدى نصر التابعة لمركز كفرالشيخ. افتتح اللواء شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، يرافقه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،





جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف شرق، والشيخ عبدالسلام عبدالقادر، مفتش منطقة المرابعين، وأحمد السماحي، المدير التنفيذي لمكتب محافظ كفر الشيخ، والشيخ مصطفى الجندي، من الأزهر الشريف، والشيخ محمد لطفي شمس، والإعلامي زايد الزاهد، وعدد كبير من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.





وأكد الدكتور ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف شرق كفر الشيخ، خلال خطبة الجمعة، على تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ ليستفيد كل المواطنين والدولة معا.





قال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إنه حضر الافتتاح نائبًا عن اللواء المحافظ جمال نور الدين، أعمال إحلال وتجديد مسجد عثمان بن عفان قامت بها وزارة الاوقاف بالتعاون مع الجهود الذاتية بالقربة، ومساحته 500 متر مكون من طابقين.



