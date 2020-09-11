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توك شو

لأول مرة.. شاهد أغنية أمال ماهر كمل ياريس وإحنا ماشيين وراك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز ، أغنية المطربة آمال ماهر الجديدة ، "كمل ياريس واحنا ماشيين وراك " ، على غرار الهاشتاج الذي دشنه المصريون عبر تويتر بعنوان كمل_ياسيسي .

كما أعرب عدد من المصريين عن دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانهم وثقتهم في استمرار رحلة الإنجازات التي تعيشها مصر منذ توليه الحكم.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر #كمل_ياسيسي، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وعرضت الأغنية كخلفية لمجموعة من افتتاحات وإنجازات الرئيس السيسي ، والتي تم تدشينها ، عبر الست سنوات الماضية .


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