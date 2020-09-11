AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

محكمة سويسرية تسجن أمير فنترتور بتهمة دعم تنظيم داعش الإرهابي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:25 م
محكمة سويسرية تسجن
محكمة سويسرية تسجن أمير فنترتور بتهمة دعم تنظيم داعش
Advertisements
سمر صالح
حكمت محكمة سويسرية، اليوم الجمعة، على رجل يلقبونه بـ"أمير فنترتور" بالسجن 50 شهرا بعد إدانته بتقديم الدعم وخدمات التجنيد لتنظيم "داعش".

وقال ممثلو الادعاء إن الرجل الذي يحمل الجنسيتين السويسرية والإيطالية، دون ذكر اسمه، سافر إلى مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا عام 2013، وهناك انضم إلى وحدة قتالية موالية للتنظيم.

وأضافوا أن المتهم البالغ من العمر 34 عاما استغل شهرته كمحارب لتشجيع عدة أشخاص على الانضمام للتنظيم، ووصف المدعون الرجل بأنه "شخصية سلفية قيادية في سويسرا"، وكان على تواصل مع بعض المدانين بأنشطة التجنيد لصالح "داعش" في أوروبا.

ودفع المتهم ببراءته من تهم دعم منظمة إجرامية والانضمام إليها وانتهاك حظر على عرض أعمال العنف، لكنه أدين بنهاية المحاكمة.

وفنترتور هي إحدى ضواحي مدينة زيوريخ، التي كان يعيش فيها ويدير صالة للتدريبات الرياضية.

وقالت عدة منافذ إعلامية، إن المحكمة الجنائية الاتحادية حكمت أيضا بغرامة على متهم ثان يحمل الجنسيتين السويسرية والمقدونية بتهمة محاولة السفر إلى أراضي "داعش" للانضمام إلى التنظيم وتجنيد فرد واحد لصالحه.

ولم ترد المحكمة على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب تأكيدا للأحكام.

وقالت محطة "إس.آر.إف"، إن المشتبه به الرئيس أبلغ المحكمة أنه تبنى الفكر الجهادي لفترة وجيزة، لكنه غير رأيه فيما بعد وأبدى ندمه، مضيفا أنه سافر إلى سوريا لتقديم المساعدة الإنسانية.

ولم تشهد سويسرا هجمات دموية مرتبطة بالتشدد مثل التي وقعت في دول مجاورة كألمانيا وفرنسا، لكنها حددت مئات من المقيمين اعتبرتهم مصادر تهديد ورصدت حالات لجهاديين غادروا سويسرا إلى مناطق الحرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعتقال لبنانية وشقيقها في ألمانيا بتهمة السفر للانضمام إلى داعش في سوريا

ترشيحاتنا

بدون صلاح.. ليفربول يعلن عن قميصه الثالث للموسم الجديد.. فيديو وصور

بفستان أصفر.. نسرين طافش تتألق على البحر

بملابس على الموضة .. زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اسعار التصالح فى مخالفات البناء بمحافظة كفر الشيخ

أستاذ طب وقائي: ارتداء الطفل الكمامة الطبية يسبب كوارث.. وهذا هو الحل

احذر يا أهلي.. مدرب الوداد الجديد خبير هجومي بلا ألقاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز فيتامينات.. 5 فوائد غير متوقعة لـ زيت السمك على الصحة

بـ التايجر.. المطربة بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة جريئة

شاهد.. سيارة اللاعب صالح جمعة بعد حادث تصادم فى الزمالك