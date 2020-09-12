اليوم.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات احترازية مشددة وتوفير كل أدوات التعقيم والتطهير اللازمة لإقامة الامتحانات على النحو الأمثل والصحي، وجعل حماية الطلاب وراحتهم فوق كل اعتبار.





وأنهى قطاع المعاهد الأزهرية ، استعداداته لانطلاق ماراثون الامتحانات، وتم تحديد 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، يمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى، مشيرا إلى أن الامتحانات سوف تنتهى يوم 21 سبتمبر الجارى للقسم العلمى ويوم 20 سبتمبر للقسم الأدبى، وسيخوض الطلاب مادتين فى اليوم.





وأشار القطاع إلى أنه تم توفير المساحة الآمنة بين الطلاب ومراعاة التباعد بحيث لن يزيد عدد الطلاب عن 12 طالبًا في كل لجنة فرعية، مع توفير التهوية والمناخ المناسب والآمن لجميع الطلاب وكل القائمين على الامتحانات، مؤكدا أنه سيتم تعقيم مظاريف الأسئلة منذ خروجها من المطبعة حتى وصولها إلى مقار لجان الامتحانات.





وأكد وجود تنسيق كامل لرؤساء المناطق الأزهرية مع المحافظين ومديريات الصحة في كل محافظة ورجال الأمن، لتوفير الأمان الكامل للطلاب مع وجود طبيب لكل لجنة.