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رياضة

كرة طائرة.. الأهلي يترقب حصد اللقب أمام الجيش.. والزمالك يواجه الاتحاد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:51 م
الاهلي
الاهلي
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عبدالله هشام
يدخل اليوم فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي مباراة حاسمة أمام فريق طلائع الجيش في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الاخيرة من بطولة الدوري الممتاز أ  لكرة الطائرة .

ويحتاج الأهلي للفوز على طلائع الجيش بأي نتيجة حتى يتوج بلقب بطولة الدوري الممتاز قبل لقاء الجولة الأخيرة أمام الزمالك . 

ويحتل الأهلي المركز الاول في جدول ترتيب الدوري الممتاز أ برصيد 57 نقطة بينما يأتى الزمالك في المركز الثاني برصيد 53 نقطة . 

ويلعب اليوم الزمالك امام فريق الاتحاد السكندري ويحتاج الأبيض للفوز في المباراة وخسارة الاهلي المباراة لتكون المباراة الاخيرة فاصلة بين بطل الدورى . 

كما تقام اليوم مواجهات بين كلا من سموحة ضد بتروجيت ، هليوبوليس ضد الشمس ، سبورتنج ضد الطيران ، القناة ضد طنطا ، الشرقية ضد مصر للبترول ، الترسانة ضد الزهور ، بني سويف ضد دمنهور ، جزيرة الورد ضد المنيا ، الداخلية ضد اكتوبر .
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