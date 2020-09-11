خبير يثمن اتفاق تقسيم السلطة الليبية: ضد أهداف العثمانيين

ثمن الخبير في الشأن الليبي، صالح عبد الله، الاتفاق الذي وصل إليه الفرقاء الليبيون في الاجتماع الاخير الذي عقد في المملكة المغربية حيث قال :" أي اتفاق يبعد شبح الحرب والتقسيم ودي المهمة الأصعب، تقسيم المناصب احسن بكثير من تقسيم للأرض".





وأوضح عبد الله في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان هذا الاتفاق الذي تم بين الفرقاء الليبيين علي الأراضي المغربية والذي نص علي تقاسم السلطات لم يحقق أهداف العثمانيين وأسيادهم الأمريكيين علي الأرض ولكن سيكون لهم دور في تعيين بديل للسراج.









و تعليقا علي أن يكون هذا الاتفاق نهاية الغازي التركي قال : " الغازي التركي معروف أنه وكيل لـ غازي أكبر، وفي اعتقادي الغزاة كثر بس كل واحد لابس عباية تانية ولكن بنفس الوقت تحقق أحلام وسيطرة صناع الربيع العبري".









وكان الحوار الليبي الليبي الذي استضافته "الرباط" قد اعلن اختتام اعماله على مستوى الخبراء لوفدين من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة



