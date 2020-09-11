المساحة تحكم.. طرح مبادرة لتخفيض أسعار تقنين الأراضى في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن طرح مبادرة لتخفيض أسعار التقنين لصغار المتعدين على أراضى الدولة بشرط سداد المبلغ كاملا.





وأوضح المحافظ، أن المبادرة تتضمن تخفيض نسبة 50٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5: 7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملا، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.

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وأعلن محافظ الوادى الجديد، عن إطلاق مبادرتين لتخفيف العبء عن المزارعين، حيث إن المبادرة الأولى لجميع المنتفعين، وتتضمن تخفيض سعر فدان الأرض الزراعية ليكون بحد أقصى 18 ألف جنيه على مستوى المحافظة، وذلك بدلا من 19.5 الف جنيه بمركز الخارجة، و21 الف بمركز الداخلة و22 الف و400 جنيه بالفرافرة.





كانت المبادرة الثانية تخص صغار المنتفعين، وتتضمن خصم 50% من قيمة الأرض للمساحات حتى 5 أفدنة، وخصم 25 % للمساحات حتى 10 أفدنة.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخفيف العبء عن المزارعين وذلك علي مستوي محافظات الجمهورية.



