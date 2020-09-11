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برلمان

برلماني يشيد بدعم مصر للسودان في مواجهة مخاطر السيول والفياضانات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:44 م
فيضان السودان
فيضان السودان
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أحمد أيمن
أشاد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ نائب رئيس حزب المؤتمر، بحرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على فتح جسر لإرسال مساعدات عاجلة لمتضررى السيول والفيضانات بدولة السودان الشقيقة، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم تجعل مصر تسارع دائما فى مساندة وعم السودان باعتبار شعبى وادى النيل شعب واحد.

وقال " رسلان " في بيان أصدره اليوم، إن قيام مصر بهذا الدور تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى أدى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى السودان قيادة وحكومة وشعبا بعد قيام الجسر الجوى المصرى مصر بارسال الطائرات إلى السودان المحملة بالألبان والأدوية الأساسية للأطفال وأدوية الطوارئ، والمستلزمات الطبية الإغاثية لمتضرري السيول التي اجتاحت السودان.

وأشاد النائب بالزيارة التي قامت بها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بتكليف رئاسي إلى السودان على رأس فريق طبي برفقة شحنات من المساعدات للوقوف على حجم الضرر وبحث احتياجات المنظومة الصحية في الدولة الشقيقة، ومساندتها في تخطي أزمة الفيضانات والسيول وتقديم الدعم الكامل للمتضررين.

وطالب المجتمع الدولى القيام بمسئولياته لتخفيف معاناة الشعب السودانى الشقيق من الآثار والتداعيات السلبية للسيول والفيضانات، موجها التحية والتقدير لجميع الاجهزة المصرية التى تقوم بهذا الدور المهم باحترافية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء ومواجهة التداعيات السلبية التى تعرض لها الشعب السودانى الشقيق بسبب السيول والفيضانات.

وأكد أن التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أن مصر بقيادة الرئيس السيسى لها مواقفها الإنسانية والاجتماعية ليس مع الأشقاء العرب فقط ولكن مع مختلف دول العالم وأكبر دليل على ذلك مساندة مصر لدول كبرى وعظمى خلال مواجهة العالم مع فيروس كورونا.
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