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برلمان

حسب الله: تقديم تجربة مصر في مواجهة كورونا لـ40 دولة نجاح لسياسات القاهرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:47 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
أعتبر الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب تقديم مصر لتجربتها فى مواجهة فيروس كورونا امام 40 دولة من دول العالم بمثابة دليل قاطع على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواجهة هذه الجائحة العالمية 

أضاف أن مصر قدمت تجربة متفردة فى مواجهة فيروس كورونا من خلال التناغم والتنسيق الرائع بين جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة واعطاء ملف إدارة ملف ازمة كورونا لوزارة الصحة والسكان باعتبارها صاحبة الاختصاص فى إدارة هذا الملف.

وقال " حسب الله " فى بيان له أصدره اليوم ان أبطال جيش مصر الأبيض بقيادة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان نجحوا داخل مصر وخارجها فى تقديم صورة مشرفة لبواسل الأطباء المصريين وجميع الأطقم الطبية واطقم التمريض وتقديم افضل النماذج الطبية الاحترافية فى مواجهة فيروس كورونا 

أشاد باستعراض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتجربة مصر فى مواجهة جائحة كورونا وتقديمها لبعض المقترحات لمساعدة الدول النامية ومتوسطة النمو لمواجهة الأزمة استرشادًا بالتجربة المصرية وذلك خلال مشاركتها فى اجتماع مناقشة تمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 فى عصر COVID-19 وما بعده الذى تنظمه الأمم المتحدة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين عن 40 دولة.

كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بتأكيد الدكتورة هالة زايد بأن الدولة كانت حريصة على الشفافية فى التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصرى ليكون شريكا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى، ما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة وهى ماقوبل بإشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التى بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا خاصة أن الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا فى كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنسانى والعالمى.

وناشد الدكتور صلاح حسب الله الشعب المصرى العظيم الاستمرار فى الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى خاصة فى ظل استمرار هذه الجائحة عالميا ومحليا مؤكدا ان المصريين كان لهم دورهم الكبير فى مساندة جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا معربا عن ثقته التامة فى ان الجهود المصرية الرسمية والشعبية سيكلل لها النجاح للانتصار على فيروس كورونا.
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