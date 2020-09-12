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برلمان

التيار الوطني المصري: حريصون على الدفع بوجوه وطنية في انتخابات البرلمان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أحمد أيمن
صرح اللواء طارق مهدي مؤسس التيار الوطني المصري أن ما أعلنته اللجنة العليا للإنتخابات من مواعيد وإجراءات تبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري يمثل عامل تحفيز لكافة منتسبي التيار الوطني المصري لمزيد من الجهد والعمل للدفع بمرشحي التيار المصري على المقاعد الفردية خاصة مع الإقبال الشديد من العديد من الرموز والقامات والمشاركة المسئولة.

وأكد اللواء مهدي، على حرص التيار الوطني المصري على الدفع بوجوه وطنية تحكمها الكفاءة والرؤية المستقبلية بما يضمن تمثيلا لكافة فئات المجتمع المصري تحت قبة البرلمان بما يضمن كفاءة الرقابة والتشريع.

ونوه إلى تطلعه وأعضاء التيار الوطني المصري إلى تقديم نموذج وطني حقيقي يقترن بطموحات الجماهير ويتواكب مع كم التحديات في إطار العمل بروح الفريق الواحد وعلى خلفية وطنية صادقة.
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