أخبار الرياضة.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة.. بيراميدز عرضة للانهيار.. وتحسن الحالة الصحية لـ خالد مرتجي

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سادت حالة من الإستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب كثرة أزمات اللاعب صالح جمعة في الآونة الأخيرة .
شن محمد بيومي خبير لوائح الرياضية هجوما ضاريا على نادي بيراميدز الذى يشارك حاليا فى الدورى الممتاز.
يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي ورطة حقيقية قبل مواجهة النادى الأهلي خلال شهر أكتوبر المقبل ضمن منافسات نصف دورى أبطال أفريقيا.
كشفت مصادر خاصة أن هناك تحسنا ملحوظا في الحالة الصحية للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا.
أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رفع عقوبة الإيقاف الدولي عن نجم التانجو ليونيل ميسي.
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثالث الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2020 - 2021.
فتح القضاء الإيطالي تحقيقا بشأن حصول عددا من لاعبي فريق نابولي الإيطالي على رخص قيادة بحرية ، بطرق غير شرعية.