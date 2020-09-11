أخبار الرياضة.. استياء في الأهلي بسبب صالح جمعة.. بيراميدز عرضة للانهيار.. وتحسن الحالة الصحية لـ خالد مرتجي

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سادت حالة من الإستياء الشديد داخل النادي الأهلي بسبب كثرة أزمات اللاعب صالح جمعة في الآونة الأخيرة .



أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، رفع عقوبة الإيقاف الدولي عن نجم التانجو ليونيل ميسي.





أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثالث الذي سيخوض به منافسات الموسم الجديد 2020 - 2021.

القضاء الإيطالي يحقق في حصول فوزي غلام على رخصة قيادة بحرية بطريقة غير شرعية فتح القضاء الإيطالي تحقيقا بشأن حصول عددا من لاعبي فريق نابولي الإيطالي على رخص قيادة بحرية ، بطرق غير شرعية.







