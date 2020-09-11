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محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام العمل في المركز التكنولوجى بسمالوط

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:41 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع انتظام العمل في المركز التكنولوجى بسمالوط
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ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمركز سمالوط . 

رافق المحافظ، خلال جولته، الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد سيد رئيس مركز سمالوط .  

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شهد المركز اقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خلال يوم الجمعة، وتابع المحافظ خلال جولته الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء، من التسهيل على المواطنين في تقديم الأوراق، وبعد ذلك يتم استيفاء الأوراق المطلوبة خلال شهرين، كما تابع المحافظ تنفيذ التوجيهات التي أصدرها للتيسير على المواطنين من خلال توفير استراحات للانتظار، منعا للتزاحم والتكدس داخل المركز التكنولوجي، بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعات المراكز.

كما التقى المحافظ، بالمواطنين المتواجدين داخل المركز التكنولوجى لمركز سمالوط، واستمع إلى شكواهم، ووجه بحلها، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال المخالفة.

وأكد المحافظ أن آخر موعد لسداد مبلغ 25 % جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وأخر موعد لتلقى طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020.

وأضاف المحافظ، إن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين فى التصالح، لتصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء، وفقا للقانون، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح .

وكان المحافظ، قد أصدر كتابا دوريا لرؤساء الوحدات المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، مشددا فيه علي قبول طلب التصالح من المواطن أيًا كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات، وإعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوي والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في طلب التصالح، والتأكيد علي قبول طلب التصالح من كل له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين، مع قبول جميع الطلبات أيًا كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008.
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