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سيارات

بطريقة سهلة.. إزالة خدوش السيارة بأدوات منزلية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:01 م
إزالة خدوش السيارة
إزالة خدوش السيارة
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أماني نوار
تشوه السيارة من الخارج يسبب إزعاجا كبيرا لصاحبها بسبب مظهرها السيئ.. يمكنكم التعرف على طريقة إزالة خدوش زجاج السيارة.

- رش منظف الزجاج  على النافذة المصابة بالخدوش، وتنظيفها بقطعة قماش ناعمة ، وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج عند القيام بالإصلاحات.

-خلط ربع أنبوبة معجون أسنان مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز ومن ثم وضع  الخليط على مكان الخدش باستخدام إصبع اليد مع فركة بحركة دائرية.


-استخدم قطعة قماش نظيفة بعد وضع الخليط بخمسة دقائق، ومسح مكان الخدش بحركة دائرية  حتى يختفي . رش منظف الزجاج على مكان الخدش ومسحه بقطعة قماش ناعمة.

-حاول وضع المزيج على مكان الخدش باستخدام إصبع اليد بحركة دائرية، التأكد من تغطية كامل المنطقة، يجب أن تترك المزيج على مكان الخدش لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

-رش منظف الزجاج على مكان الخدش ومسحه بقطعة قماش ناعمة، في حال عدم الرضا عن النتيجة يجب تكرار العملية كاملة مرة أخرى.
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