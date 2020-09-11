بطريقة سهلة.. إزالة خدوش السيارة بأدوات منزلية

تشوه السيارة من الخارج يسبب إزعاجا كبيرا لصاحبها بسبب مظهرها السيئ.. يمكنكم التعرف على طريقة إزالة خدوش زجاج السيارة.





- رش منظف الزجاج على النافذة المصابة بالخدوش، وتنظيفها بقطعة قماش ناعمة ، وذلك من أجل الحصول على أفضل النتائج عند القيام بالإصلاحات.





-خلط ربع أنبوبة معجون أسنان مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز ومن ثم وضع الخليط على مكان الخدش باستخدام إصبع اليد مع فركة بحركة دائرية.









-استخدم قطعة قماش نظيفة بعد وضع الخليط بخمسة دقائق، ومسح مكان الخدش بحركة دائرية حتى يختفي . رش منظف الزجاج على مكان الخدش ومسحه بقطعة قماش ناعمة.





-حاول وضع المزيج على مكان الخدش باستخدام إصبع اليد بحركة دائرية، التأكد من تغطية كامل المنطقة، يجب أن تترك المزيج على مكان الخدش لمدة لا تقل عن 5 دقائق.



