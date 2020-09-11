متحدث البرلمان يجري الكشف الطبي بمستشفى ناصر لخوض انتخابات النواب.. صور

توجه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ونائب دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى مستشفى ناصر العام ل توقيع الكشف الطبى للترشح لانتخابات مجلس النواب 2021.





واشرف على الكشف الطبى والنفسى الدكتور محمد ناجى مدير عام المستشفى والدكتور خالد رزق.





وقال حسب الله: سأتقدم للترشح على المقعد الفردى بدائرة شبرا الخيمة مشيدا بالتفاف اهالى وجماهير شبرا الخيمة حوله وتأييده ودعمه فى هذه الانتخابات وتوقع الدكتور صلاح حسب الله ان تكون انتخابات مجلس النواب القادمة اكثر شراسة من انتخابات مجلس الشيوخ"، مشيدا بتجارب مصر الناجحة فى اجراء الاستحقاقات الانتخابية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات والإشراف القضائى الكامل على الانتخابات البرلمانية.





وأعرب عن ثقته التامة فى ان مشاركة المصريين فى انتخابات مجلس النواب ستكون كبيرة سواء على المقاعد الخاصة بالقوائم الانتخابية او المقاعد الفردية