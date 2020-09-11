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منوعات

حمام الدم.. أم تقتل طفلتها بالسكين وتحاول الانتحار في بريطانيا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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احمد شريف

اتهمت أم بريطانية بقتل ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات بعد استدعاء الشرطة إلى منزلها في لندن بسبب جريمة بقتل بشعة.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ستمثل الأم المتهمة سوثا سيفانانثام، 35 عامًا ، أمام محكمة الصلح في ويمبلدون الجمعة بعد اتهامها بقتل ابنتها ساياجي سيفانانثام في بمنزلها في ميتشام بلندن.



وبدأت ملابسات الحادث، حين عثر جيران الأم المتهمة على الطفلة جثة هامدة في منزلها في 30 يونيو وبجوارها أمها غارقة في دمائها هي الأخرى بعد محاولتها الانتحار بعد قتل طفلتها.



وكان الجيران المفزوعون هرعوا إلى شقة الأم المتهمة عندما سمعوا صراخًا وقالوا إنهم عثروا على "سكين  كبير" في مكان الحادث وبجوارها الفتاة الصغيرة  وأمها وهما  غارقتان في دمائهما.


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وأعرب السكان المحليون عن صدمتهم بعد نقل الأم وابنتها إلى المستشفى في أعقاب الحادث الذي وقع في مونارك باراد.


فيما أعلن عن وفاة الطفلة بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى بينما كانت الأم في حالة حرجة بعد خضوعها لعملية جراحية استمرت خمس ساعات إثر محاولة انتحارها بعد قتل ابنتها، وذلك وفقا للتحريات الأولية.

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