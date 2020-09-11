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اقتصاد

بعد قليل.. قطع المياه عن الشيخ زايد.. اعرف السبب ومدة توقف الخدمة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:32 م
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 من صباح غد السبت 12/9/2020.

وأضاف فهمى فى تصريحات له اليوم، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيام الجهاز بأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.

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وأضاف المهندس مصطفى فهمي: يهيب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.
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