ذكرى 11 سبتمبر.. ترامب: قتلنا البغدادى وسليماني في سبيل مكافحة الإرهاب

إلقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كلمة اليوم فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 والتى راح ضحيتها ما يقرب من 3000 شخص.





وأكد ترامب خلال مؤتمر الصحفى، نقلته فضائية "أكسترا نيوز" أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ولن تثنى قوتها لمحاربة قوى الشر، مؤكدا أن أمريكا هى النداء الذي يتجمع حوله الامريكيون.





وقال دونالد ترامب أنه فى سبيل مكافحة الإرهاب تم القضاء منذ عام على أبو بكر البغدادى أمير تنظيم داعش الأرهابى، إضافة إلى القضاء على قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الذي قتل العديد من القوات الأمريكية





وأشاد الرئيس الأمريكي ، بالدور الذي قام به الجيش والشرطة وعمال المطافئ.



