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ديني

خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل على الفيسبوك يزيد همومك.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:07 م
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد،  إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن  الهوى خدعة الألباب، ومضلَّة الصواب، والعداوة تصد عن النصح والإنصاف، وتوقع في الميل والإجحاف.

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وأوضح «بن حميد» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة، أن من صدق في الأخوَّة قَبِلَ العلل، وسد الخلل، وغفر الزلل، والثقة لا تغني عن التوثيق، والناس تحب الثناء، فلا تبخل به، واحذر النفاق، وإذا جاء المهموم فأنصت، وإذا أتاك المعتذر فاصفح، وإذا جاء المحتاج فانفق.

وأشار إلى أن من عافه الله تعالى من متابعة الفارغين في وسائل التواصل فاحمد الله، فقلَّ من ابتلي بذلك إلا شغل قلبه، وزاد همه، وضاعت أوقاته، قائلًا: واعلم أن الاستئناس بالحديث في أعراض الناس من علامات الإفلاس، ومن اشتغل بتتبع الزلات تفرق عليه أمره، وضاعت مصالحه، ولو تأملت في ذلك لرأيت أن عيوب الجسم يسترها القماش، وعيوب الفكر يكشفها النقاش.

وتابع: فلا تضيع الوقت في الرد على منتقديك، وإذا تم العقل نقص الكلام، واحذر أن تكون ثناءً منشورًا، وعيبًا مستورًا، وليس عيبًا أن تخطئ بل العيب ألا تتعلم من أخطائك، مبينًا أن العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه، وأرفع الناس قدرا من لايرى قدره، وأكثرهم تواضعا من لايرى فضله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعباده.

وأضاف أن القرآن الكريم حفظ عليك حياتك، وحقق لك سعادتك، وبيَّن لك وظيفتك: « وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ»، وضبط ألفاظك:« وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»، وحدد مسيرك ومشيتك: «وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ»، و هذب صوتك: «وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ»، وحفظ مجلسك: «وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا »، وأصلح مأكلك ومشربك: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا»، وجمع عليك ذلك كله: « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا».

ونبه إلى أن من ترك الشكر حرم الزيادة: «لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ »، و من غفل عن ذكر الله لم يذكره الله: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ »، ومن ترك الدعاء منع الإجابة: « وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ »، ومن ترك الاستغفار لم يضمن النجاة: « وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ».

ولفت إلى أن من أراد معرفة مسؤوليُته وطريق نجاته فليتأمل هذه الآيات: يقول عزَّ شأنه: « فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا»، « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ »، « مَّنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا».

واستشهد بما قال تعالى: « وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ ۚ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ»، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه». هذه هي الحقيقية وهذه حدود المسؤولية: « كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ »، « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ »، ولن تعذر بتقصير الآخرين، ولا بانحراف المنحرفين، ولا بخذلان المخذلين.
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