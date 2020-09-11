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محافظات

أوقاف الوادي الجديد: جميع المساجد بالمحافظة تلتزم بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:30 م
الشيخ رمضان يوسف
الشيخ رمضان يوسف
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منصور ابوالعلمين
قال الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، إن المحافظة ما زالت تزهو وتتزين بافتتاح مساجد جديدة في مراكز المحافظة الخمس، حيث ان هناك العديد من المساجد تحت الإنشاء  بمركز الفرافرة وباريس وبلاط  ، ناهيك عن المساجد الجديدة في مركز وقرى الخارجة  والتي سيتم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة الشهر المقبل.

وأضاف أنه  يجري حاليًا الانتهاء من المجمع الاسلامي الكبير بمركز الداخلة ، حيث أن المجمع يجرى إنشاؤه على مساحة 2000 م ، ويتكون من دورين يقدم بهما خدمات متعددة لأهالى المدينة منها مسجد على مساحة 1200 م2 لاستيعاب 1500 مصلى ودار مناسبات ومكتبة عامة وتحفيظ قرآن، ومصلى للسيدات، بالإضافة إلى 13 دورة مياه وغيرها من الخدمات الهامة.
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وأوضح  يوسف أن  جميع المساجد بالمحافظة تلتزم بالإجراءات الاحترازية  والأمور تسير على ما يرام، مشيدًا بدور الأئمة وعمال المساجد فى الإعداد والتنظيم لاستقبال ضيوف الرحمن في جميع أوقات الصلاة المفروضة.

وأشار إلى التزام مساجد المراكز الخمسة بالإجراءات الاحترازية، وأهمها لبس الكمامة وإحضار مصلاه معه، وعدم المعانقة والمصافحة والانصراف بعد الصلاة مباشرة، وعدم استخدام المياه أو الحمامات أو الأضرحة، وعدم تشغيل أي كولديرات أو ترك مبردات مياه داخل المسجد.

ولفت إلى أن الضوابط تضمنت عدم دخول الجنائز وعقد القران ودور المناسبات، عدم فتح مصليات السيدات، عدم إقامة أي دروس أو ندوات، استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الآذان فقط، إقامة الصلاة بعد الآذان مباشرة، وغلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
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