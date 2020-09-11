القابضة للمياه: استحالة انتقال فيروس كورونا عن طريق مياه الشرب





وأوضح بكر فى تصريحات خاصة لــــ"صدى البلد"، أن أى شائعات حول هذا الأمر كاذبة تماما.





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وتابع رئيس المعمل المرجعى بالقابضة للمياه، أن الشركة القابضة وكافة الشركات التابعة توفر جودة معينة لمياه الشرب وتشرف عليها عدة جهات من بينها المعمل المرجعى ووزارة الصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.





وأضاف، أن فيروس كوفيد 19 المسبب لمرض كورونا فيروس ضعيف يقضي عليه باستخدام المطهرات، لذا فإن إضافة مادة الكلور والشبة لمياه الشرب والتى تتم عبر عدة مراحل من التنقية قبل خروج المياه من المحطات كفيلة بالقضاء عليه.





وأشار، إلى أن الشركات التابعة تملك معمل مركزى بكل محطة مياه بمصر، يقوم بفحص عينات مياه الشرب على مدار الساعة يوميا، للتأكد من جودتها وسلامتها وخلوها من الفيروسات والأمراض والجراثيم.

أكد الدكتور محمد بكر رئيس المعمل المرجعى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استحالة انتقال فيروس كوفيد 19 المسبب لمرض كورونا عبر خدمة مياه الشرب.