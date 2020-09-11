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تكنولوجيا

للسيطرة على بطء هاتفك.. 5 حيل للتخلص من المساحة الزائدة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:19 م
5 حيل للتخلص من المساحة
5 حيل للتخلص من المساحة الزائدة
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ندى على
يشعر الكثيرون منا ببطء هاتفه في  بعض الأحيان فجأة، وتوقف التطبيقات أو توقف الهاتف نفسه، ثم العودة للأداء الطبيعى أو الاستمرار بشكل بطئ لفترة طويلة من الوقت، ويعتقد الكثيرون أن هذه المشكلة نتيجة إصابة الهاتف بالفيروسات أو مشكلة في الأداء العام للهاتف. 

وبحسب موقع CNET فإن مشكلة بطء الهاتف أو توقفه فجأة هى مشكلة تتعلق بكثرة البيانات على الهاتف وعدم ترك مساحة كافية للتطبيقات والصور وبرامج الهاتف نفسه للعمل بشكل طبيعى، وفيما يلى إليك 5 حيل للتخلص من المساحة الزائدة في هاتفك


1- التخلص من ذاكرة التخزين المؤقت
وذلك عن طريق مسح كل بيانات البحث على محرك البحث الخاص، وكذلك مسح بيانات التطبيقات الموجودة في هاتفك حيث تشغل مساحة كبيرة من هاتفك. 

2- قم بمسح  التحميلات 
ويجب مسح التنزيلات أو الأشياء التى تقوم بتحميلها من على الإنترنت، ليست الملفات نفسها التى قمت بتحميلها، ولكن هناك الملفات التى تسمى بكوكيز Cookies التى تكون عبارة عن ملفات غير مهمة وعند حذفها على تؤثر على الملفات التى قمت بتحميلها ولكنها تشغل مساحة كبيرة، ويمكن مسحها من خلال ملفاتك My Files . 

3- حقق أقصى استفادة من Google Photos 
ويجب مسح جميع الصور الموجودة على هاتفك، والموجودة أيضا في نفس الوقت على Google Photos ، لتحقيق أكبر قدر ممكن من تفرغة البيانات الموجودة في هاتفك. 

4- قم بتحويل جميع تطبيقاتك إلى بطاقة الذاكرة 
وتشغل التطبيقات على الهاتف مساحة كبيرة للغاية، والافضل هو نقلها بشكل كامل على بطاقة الذاكرة وليس على مساحة الهاتف نفسه. 

5- قم بحذف التطبيقات غير المهمة 
وهناك الكثير من التطبيقات الغير مهمة والغير مستخدمة بشكل دائم ولكنها تشغل مساحة كبيرة من الهاتف، وفي هذه الحالة يجب مسحها تماما لقيامها بالتسبب في تعطيل هاتفك بشكل دائم. 
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