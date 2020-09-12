المجتمعات العمرانية تضخ 120 مليون جنيه في مشروعات زراعية وسياحية.. تفاصيل

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المجتمعات العمرانية الجديدة ستصرف مبلغ 50 مليون جنيه لاستكمال تمويل مشروع إنشاء مشتل كبير لصالح المشروعات القومية.





وأضاف الوزير أن مجلس إدارة الهيئة قد وافق كذلك على زيادة حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى رأس مال شركة مصر سيناء للسياحة بالنسبة التى قررتها الجمعية العمومية وقدرها 39.6% بقيمة 70 مليون جنيه، على أن يتم استخدامها فقط لتنمية وتطوير منطقة وادى الراحة المملوكة لشركة مصر سيناء للسياحة، ضمن مشروع تنمية مدينة سانت كاترين كمشروع قومى، ويكون إجمالى المبالغ المالية التى سيتم ضخها بالمشروعين 120 مليون جنيه.





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وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس ادرة الهيئة أرقام (125 - 128 - 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضي بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة، ووفقا للسلطات المخولة لمجلس ادارة الهيئة علي النحو التالى: وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس ادرة الهيئة أرقام (125 - 128 - 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضي بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة، ووفقا للسلطات المخولة لمجلس ادارة الهيئة علي النحو التالى:





إلغاء القرعة العلنية التي تتم بين العروض المتساوية في حالات التزاحم في حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل علي قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفي حال وجود أكثر من جار ملاصق وتم التساوي بين العروض؛ يتم عمل قرعة بين الجيران، وتعديل الحد الأدني للدفعة المقدمة ليكون 10% (بنسبة 5% جدية و5% مقدم تعاقد) للأراضي التي يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أيًا كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة علي قطعة الأرض ليكون سنويا في حالة طلب المخصص له قطعة الارض.





كما يعتبر السداد علي أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة في حالات التزاحم، ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفي حال التساوي بين مقدمي العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلي نسبة سداد للمتبقي من ثمن الأرض خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة، أيًا كانت عملة السداد "جنيه / دولار" وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، ويتم العمل بالآليات والضوابط السابقة من تاريخ العرض وموافقة المجلس.

