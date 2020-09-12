أسعار العملات العربية في مستهل التعاملات

مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل التعاملات، اليوم السبت 12 سبتمبر 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.





سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.10 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.



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وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدينار الكويتي نحو 48.97 جنيه للشراء و 51.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصري نحو 40.62 جنيه للشراء و 41.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.86 جنيه للشراء و22.33 جنيه للبيع.

ننشر أسعار العملات العربية