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حوادث

عقاب أعمى .. كشف غموض صور الأطفال المكبلة أعلى سطح عقار بالإسكندرية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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أ ش أ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة تداول بعض الصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخصين مكبلين أعلى سطح أحد العقارات بالإسكندرية.

جاء ذلك في ضوء ما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن تداول بعض الصور لشخصين مُكبلين أعلى سطح أحد العقارات بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية. 

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى بالإسكندرية إلى أن الشخصين هما طفلين (شقيقين - 10 ، 11 عامًا – مقيمان بذات العقار) ، وتبين قيام والدهما (عامل – مقيم بذات العنوان) بتكبيلهما وتركهما أعلى سطح العقار. 

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة بدعوى معاقبتهما لقيامهما بسرقة مبلغ مالي منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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