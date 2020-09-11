مورينيو يعلن عن حاجته لمهاجم جديد

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو ، مدرب توتنهام هوتسبير، عن رغبته في التعاقد مع مهاجم جديد؛ لمنح الدعم لـ هاري كين، وذلك قبل أن يخوض سبيرز المباراة الأولى في الموسم الجديد للبريميرليج، يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون.





وقال مورينيو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أريد أن أجعل الأمر واضحًا، النادي يعرف أنني بحاجة إلى مهاجم، هل سنتعاقد مع أحد؟ نعم، أعتقد ذلك".





وأضاف: "نحتاج إلى مهاجم خاصة أننا سنلعب أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لمدة أسبوعين متتاليين، نعمل على ذلك، لكننا مثل ليفربول لا يمكننا الذهاب إلى السوق وإنفاق ثروة على اللاعبين، لكننا نعمل بقوة لمنح التوازن للفريق".





وتطرق مورينيو للحديث عن داني روز قائلًا: "إذا ضم جنوى داني روز، فسيحصلون بالتالي على لاعب جيد... وإذا رحل، أتمنى له الأفضل".





وتابع: "داني روز يرغب في اللعب طوال الوقت، والمنافسة هنا عالية".





وتابع: "بعض اللاعبين لا يشعرون بالسعادة إلا إذا لعبوا طوال الوقت، وبالتالي من الصعب عليه التواجد هنا مع وجود بن ديفيز وسيسيجنون، بالتالي الذهاب للدوري الإيطالي وجنوى سيكون خيارا جيدا له".



