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مرأة

بإطلالة كلاسيكية .. سالي فؤاد تبرز أنوثتها في آخر ظهور لها

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:45 م
سالي فؤاد
سالي فؤاد
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آية التيجي
شاركت الشيف سالي فؤاد  متابعيها صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية ساحرة أثناء حضور حفل زفاف ابن السيف فاطمة أبو حاتي، وهو ما لفت انتباه متابعيها وعبروا عن إعجابهم في التعليقات.


وتألقت سالي فؤاد بفستان طويل باللون السيمون بأكمام طويلة يتوسطه حزام من نفس القصة الخاصة بالفستان الطول، وهو ما أبرز رقة ونعومة إطلالتها.

وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة و تسريحة مموجة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا والآي لاينر والكحل الأسود الناعم لتبرز من جمال عينيها.

ولم تتكلف سالي فؤاد في ارتداء الإكسسورات، واكتفت بالتزين بارتداء ساعة يد باللون الفضي مع قلادة ناعمة بنفس اللون.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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