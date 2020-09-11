هل الدولة تسعى لجمع أموال من الشعب المصري؟.. محافظ الإسكندرية يُجيب |فيديو

قال اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة لها خصوصية معينة في مجال مخالفات البناء والتوسعات فيها رأسية وليست أفقية، مؤكدًا أن المحافظة تلقت 3950 طلب تصالح.









وأضاف " الشريف " في مداخلة هاتفية لـ"نشرة الأخبار" المذاع عبر فضائية TeN، اليوم الجمعة، أن هدف التصالحات ليس محاولة جمع الأموال ولكن العمل على دعم الخدمات وتطويرها تماشيًا مع تنامي أعداد السكان.





وتابع: "المصالحات لصالح المواطن المصري ولصالح أهلنا البسطاء مش بنعمل المصالحات زي ما البعض بيشكك ويقول الدولة بتجمع فلوس، لا الكلام ده خطأ تماما، ولكن هذه المبالغ يتم تخصيصها لصالح البنية التحتية، عندي مثلا في الإسكندرية البنية التحتية متهالكة جدا".





وأكد "الشريف" أن المحافظة لديها أكثر من 154 ألف قرار إزالة، مشيرًا أنه يتم العمل على تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات، مواصلا حديثه لـ"المواطن السكندري"، قائلا: "مستحيل نخرج السكان من شقتهم لإزالتها مش هيحصل الكلام ده، إحنا عاوزين نقنن لهم وضعهم بدلا من العيش تحت التهديد".