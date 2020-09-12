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محافظات

الهرابات الأرضية.. السيول تعانق وسط سيناء ومساعٍ لأقصى استفادة منها في الزراعة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
مياه السيول بوسط
مياه السيول بوسط سيناء
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احمد صالح
تتعرض الزراعات والمنشآت الحيوية بمنطقة محافظة شمال سيناء، إلى خطر مياه السيول بسبب قوة جريان المياه في الأودية، وهذا يتطلب إنشاء سواتر ترابية حول المزارع بمنطقتي الحسنة ونخل بوسط سيناء مع ضرورة الاستفادة من خبرات الأهالي في المنطقة.


وقال النائب جازي سعيد، عضو مجلس النواب عن منطقة وسط سيناء، إن المواطنين في المنطقة قاموا بعمل سدود تعويقية، لتحويل مسار مياه السيول وقت حدوثها إلى الأراضي الزراعية في المنطقة لري مساحات كبيرة منزرعة بالمحاصيل الشتوية، خاصة القمح والشعير.


وأقام المواطنون عددا من الهرابات الأرضية "خزانات " لحجز وتخزين المياه للاستفادة منها فى الاستخدامات الزراعية والمنزلية وسد باقى احتياجاتهم من المياه.

كما يتم إقامة عدد آخر من السدود  لتعظيم الاستفادة من المياه وتغذية الخزان الجوفى بصفة عامة، هذا بخلاف الآبار السطحية والمتوسطة وجهود المزارعين فى حفر الآبار للاستفادة منها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى.


واقترح الشيخ محمد أبو عنقة، من الحسنة، التوسع في عمل بحيرات صناعية ، لتجميع المياه على شكل بحيرة صناعية متصلة بقناة تدفع المياه من خلف السد، وذلك بعد حدوث السيول فيتم تجميع المياه في البركة أو البحيرة واستخدامها في الري والزراعة.  


وطالب بإقامة عدد من السدود على روافد منابع وادي العريش فى مناطق البروك والمثنى وإقرية وغيرها، وما يمكن أن تحتجزه من مياه يتم تصريفه فى أعمال الري والزراعة.


 وقال إن استغلال مياه السيول في الزراعة يجب أن يكون فى ري محاصيل موسمية وليس أشجارا لتلافي ضياعها عند حدوث السيول كل عام.


وقد  تنبهت منطقة تعمير شمال سيناء لذلك عند إنشاء التجمعات التنموية، كما يؤكد ذلك المهندس ناجي إبراهيم، رئيس المنطقة ت، مشيرا إلى أنه تمت إقامة سواتر على ارتفاع 3 أمتار، في بعض المناطق في محاولة للابتعاد عن مخاطر السيول، والحفاظ على المشروعات الزراعية التي نفذها الجهاز في التجمعات التنموية التي أقيمت مؤخرا في وسط سيناء وعددها 12 تجمعا.


من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى، وافق على تمويل دراسة لإمكانية الاستفادة من مياه السيول بالمحافظة باستخدامها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى، وضمان حماية المدن من مخاطر السيول.


وتم إيفاد لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى إلى منطقة وسط سيناء لدراسة إمكانية الاستفادة من مياه السيول وتلافى مخاطرها على المحافظة.


وقال إنه تم التنسيق مع وزارة الرى وتكليف معهد الموارد المائية فى العريش بإعداد دراسة علمية تتضمن حصر احتياجات مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء من الخزانات والآبار والسدود لأعمال التنمية، والحماية من مخاطر السيول بنطاق المحافظة.


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الهرابات الأرضية.. السيول تعانق وسط سيناء ومساعٍ لأقصى استفادة منها في الزراعة
الهرابات الأرضية.. السيول تعانق وسط سيناء ومساعٍ لأقصى استفادة منها في الزراعة
الهرابات الأرضية.. السيول تعانق وسط سيناء ومساعٍ لأقصى استفادة منها في الزراعة
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