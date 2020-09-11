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برلمان

آمنة نصير: السيسي أولى اهتماما بالمساجد غير مسبوق.. ووجوده هدية من الله

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذت منحنى آخر من التطوير وإقامة المشروعات القومية، وكل تلك المشروعات كان يتخللها بناء مساجد في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرةً إلى أن مصر في مرحلة الإعمار وليس الهدم.

وأضافت النائبة آمنة نصير، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود الرئيس السيسي هدية من الله لحماية هذا البلد، وما تحقق على يده من إنجازات في الوقت الذي تعاني منه غالبية الدول المجاورة، يؤكد قدسية هذا البلد، متابعة: "كثيرون يحاولون النيل من مصر، لكن هذا البلد خلق لكي يعيش".

وناشدت عضو مجلس النواب المواطنين بالوقوف خلف القيادة السياسية، قائلة: "الشعب المصري يجب أن يدرك قيمة هذا الوطن، الذي لن يتكرر وعدم السماح بتشكيك أحد فيه".

وأشارت إلى أن كل مصر بلد التدين، وعلينا أن نواجه أي أقوال خالية من الصدق براءة الكلمة.

وأكد الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد أن المساجد التي تم افتتاحها، اليوم،  الجمعة، بلغ عددها 130 على مستوى الجمهورية من بينها 53 مسجدا بمحافظة الشرقية وافتتح منها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أحد هذه المساجد بقرية كفر أباظة بالزقازيق بحضور محافظ الشرقية.

لافتا إلى أنه تم افتتاح 21 مسجدا الجمعة الماضية، وسيتم افتتاح 70 مسجدا الجمعة المقبلة، وهذا أبلغ رد على جماعات الشر والضلال فمصر تبني ولاتهدم وشرف لنا خدمة بيوت الله.

وكشف الدكتور نوح العيسوى وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، عن خطة الوزارة في بناء المساجد، قائلا إن الوزارة قامت ببناء 1200 مسجد فقط فى عهد الرئيس السيسى وسيتم افتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر موزعة على محافظات الجمهورية، تم افتتاح 21 مسجدا منها الأسبوع الماضي عبارة عن 7 مساجد فى جنوب سيناء و14 فى المحمودية.
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