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رياضة

حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على تفقد أرضية استاد برج العرب، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لمواصلة مشواره القوي في البطولة.

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