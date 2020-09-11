حافلة الأهلي تصل إلى ملعب برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، والاقتراب خطوة جديدة نحو الفوز باللقب.
وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية استاد برج العرب، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم.
وحرص رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، على تفقد أرضية استاد برج العرب، قبل المواجهة التي تجمع بين الفريقين في منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لمواصلة مشواره القوي في البطولة.