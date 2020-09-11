مصر المقاصة يحرز الهدف الأول في مرمى طنطا بالدوري المصري

أحرز بولان فواف نجم فريق مصر المقاصة هدف الفريق الاول في مرمى طنطا في المباراة المقامة الآن ضمن مباريات الجولة الـ 26 من بطولة الدوري المصري.





وسجل فواف الهدف في الدقيقة الـ 48 من عمر الشوط الثاني للمباراة على ملعب طنطا الرياضي.









ويسعى فريق طنطا بقيادة مدربه إيهاب جلال لمواصلة انتفاضته في الدوري بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري.





في المقابل يطمح مصر المقاصة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام كتيبة إيهاب جلال، للحفاظ على آماله، في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





كانت إدارة طنطا أعلنت الثلاثاء الماضي، عودة أيمن المزين لتدريب الفريق خلفا لـ أحمد سامى الذي تولي قيادة سموحة.





ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد طنطا في المركز الـ 18 والأخير بـ 17 نقطة.