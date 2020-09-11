القابضة للمياه تستعد لـ موسم الأمطار وخطة لانتشار المعدات

وتابع رسلان، أن الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، تهدف لزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات.

وتابع رسلان، أن الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، تهدف لزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات.



