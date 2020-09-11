القابضة للمياه تستعد لـ موسم الأمطار وخطة لانتشار المعدات

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ضرورة الاستعداد المسبق لموسم الأمطار، وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وأوضح رئيس القابضة للمياه لــــ"صدى البلد"، أنه سيتم إجراء تطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، وعمل خطط لانتشار المعدات، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
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وتابع رسلان، أن الحلول العاجلة التى تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، تهدف لزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات.
وشدد على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.