بكري عن شائعة فرض ضرائب على تصاريح دفن الموتى: كلام فاضي

وأكد بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد"،أن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة إطلاقا لفرض ضريبة على تصاريح دفن الموتى، مشيرا إلى أن فرض أي ضريبة يتم بعد تشريع قانون وموافقة البرلمان عليه.

ونفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض ضريبة 350 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي ضريبة جديدة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، مُوضحةً أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.



