فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن ‏مواجهات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏





حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول. ‏

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.



