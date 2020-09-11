فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.
خط الهجوم: أليو بادجي.
ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.