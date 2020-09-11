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رياضة

فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق ‏لمواجهة الإسماعيلي التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد برج العرب، ضمن ‏مواجهات الجولة الـ26 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، علي معلول. ‏
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي «أفشة»، جونيور أجايي، جيرالدو.
خط الهجوم: أليو بادجي.

ويجلس على دكة البدلاء: علي لطفي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمود وحيد، عربي بدر، وليد ‏سليمان، محمود عبد المنعم «كهربا»، أحمد الشيخ، مروان محسن.‏
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