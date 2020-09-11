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توك شو

في البيت.. طلبة هندسة يدعمون القطاع الطبي بكرسي متحرك للرعاية الصحية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:07 م
كرسي متحرك مبتكر
كرسي متحرك مبتكر
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عادل نصار
تناول الإعلامي أحمد فايق، في برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، مساء اليوم الجمعة، الابتكار الذي وصل له طلاب في كلية الهندسة بإحدى الجامعات؛ لدعم القطاع صحي وذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال الفقرة، كشف طلاب هندسة وتكنولوجيا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، فكرتهم وتصميمهم المبتكر لدعم القطاع صحي وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقوم فكرة الابتكار على دعم القطاع الطبي بـ"كرسي متحرك" للرعاية الصحية في المنزل.

من جهتها، قالت الدكتور شيرين يوسف، رئيس قسم هندسة الحاسب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن الفكرة الأساسية والتي كانت السبب الرئيسي لهذا المشروع؛ هي خدمة القطاع الطبي في مصر، وتقديم حلول لهذه المشكلة. 
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