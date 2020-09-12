رسميا.. أوبل تمنح ضمانًا 5 سنوات أو 150 ألف كم.. وتقسيط قيمة الصيانات

اعلن وكيل اوبل في مصر ان العملاء الجدد سيحصلون على ضمان يصل الي 150 ألف كم أو 5 سنوات، أيهما أقرب، ويطبق الضمان الجديد على جميع العملاء الجدد، وجميع طرازات أوبل في مصر .





اوبل جراند لاند opel grandland 2020





بهذا العرض يستطيع عشاق ومحبي السيارات الرياضية متعددة الإستخدام SUV التمتع بالسيارة الرائعة جراند لاند المصنوعة في ألمانيا مع محرك تربو 1.6 لتر يولد قوة قدرها 163 حصان ، مع باقة متكاملة من وسائل الامان لحماية قائد السيارة ومن معه وأيضا باقة من الكماليات التي تحقق الرفاهية التامة أثناء الرحلة .





أوبل كروس لاند opel crossland 2020





وتتميز أوبل كروس لاند بتصميم عصري وأنيق ونكهة شبابية من الخارج مع باقة متميزة من الألوان التي تناسب كافة الأذواق، وأبعاد متميزة تجعلها أفضل إختيار في فئتها ، ومن الداخل فقد حظيت " كروس لاند " بمقصورة قيادة مصممة خصيصا لقيادة ممتعة وبخامات وكماليات تحقق الرفاهية التامة لقائد السيارة





أوبل أسترا تربو opel astra 2020





تأتي أوبل أسترا تربو لتكمل منظومة أوبل في مصر ، حيث تعد السيارة الأنيقة ذات المحرك التوربيني الذي يبلغ سعته 1.4 لتر ويولد قوة قدرها 140 حصان، وهي أفضل إختيار لراغبي إقتناء سيارة أوروبية بتكنولوجيا ألمانية .





وتتوافر أوبل أسترا تربو بفئة واحدة مجهزة ب4 وسائد هوائية وفرامل ABS وESP و مثبت سرعة ومحدد سرعة وشاشة 7 إنش إنتليلينك وجنوط سبور وحساس ركن خلفي وشاشة معلومات للسائق ، وتقدم أوبل كل هذه المميزات بسعر منافس جدا .

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