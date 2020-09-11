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محافظ الإسكندرية: التصالح في مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:28 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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عادل نصار
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التصالح في مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن  من أجل أن يعيش حياة مستقرة، لافتا أن أسعار الوحدات السكنية المخالفة ستتضاعف قيمتها عقب إنهاء إجراءات التصالح.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن قيمة التصالح التي يدفعها المواطن تعود بالنفع عليه في صورة خدمات عامة تقدمها الدولة.

وأضاف، أن البينة التحتية لمحافظة الإسكندرية تعاني من التهالك وتحتاج إلى صيانة، مشيرا إلى أن شكاوى انقطاع المياه والكهرباء تتزايد بشكل كبير، بالإضافة إلى سوء حالة الصرف الصحي بالمحافظة، لافتا إلى أن البنية التحتية لا تستوعب كمية المخالفات الكبيرة التي حدثت خلال الفترة الماضية وتطويرها يحتاج إلى مصروفات كبيرة جدا.    

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