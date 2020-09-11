10 نجوم يستحقون المشاهدة في الموسم الجديد لـ الدوري الإنجليزي





يترقب عشاق الكرة العالمية انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي لأنه كما يتوقع المحللون سيكون أحد المواسم القوية لعديد التدعيمات في مختلف الفرق.





موسم سيكون خاصًا أيضًا لنا كمصريين بمشاركة 5 لاعبين مصريين في 4 فرق مختلفة، لذا فأن الموسم كما ذكرنا سيكون أحد أقوى المواسم، مع سعي ليفربول للحفاظ على لقبه، ورغبة مانشستر سيتي في استرداد ذلك اللقب، وطموح أندية عريقة كـ مانشستر يونايتد وارسنال وتشيلسي في العودة لمنصة أبطال البريميرليج.





وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 10 نجوم يستحقون المشاهدة في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المقبل





جيمس رودريجيز





اللاعب الكولومبي، انتقل حديثًا لصفوف نادي إيفرتون الإنجليزي قادمًا من نادي ريال مدريد.





جيمس انتقل ليلعب تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي والطموحات عالية لذلك الفريق بعد عدد من التعاقدات الأخرى، وسيكون جيمس أحد الرجال الذي سيعول عليهم فريق إيفرتون.





جيمس سيسعى لاستعادة بريقه مع إيفرتون، بعد العام الماضي الذي قضاه مع ريال مدريد ولم يلعب فيه كثيرًا.





تيمو فيرنر





المنضم حديثًا لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، ستكون الأنظار مسلطة عليه أثناء قيادته لهجوم البلوز هذا الموسم.





فيرنر تصارع على ضمه أيضًا نادي ليفربول، لكن ثاني هدافي الدوري الألماني الموسم الماضي، انتقل لـ تشيلسي ليكون قطعة من الميركاتو الخرافي للبلوز هذا الصيف، وسيكون بلا شك أحد اللاعبين الذي يجب مشاهدتهم مع انطلاق الدوري الإنجليزي





محمود حسن تريزيجيه





اللاعب المصري الذي انتقل لصفوف أستون فيلا الموسم الماضي.. لم يعرفه الكثيرون لكن ما قدمه في نهاية الموسم المنقضي ومساهمته بشكل أساسي في بقاء فريقه في البريميرليج، ليعرفه الجميع، ويضعوا له توقعات عالية هذا الموسم مع فريقه.





ماسون جرينوود





اللاعب الشاب الذي أبدع مع مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم الماضي، وتحديدًا بعد عودة الدوري من توقف " الكورونا".. التوقعات عالية له هذا الموسم مع حجزه لمقعد أساسي في تشكيل الشياطين الحمر.





كاي هافرتز





أغلى صفقات الميركاتو الصيفي حتى الآن في إنجلترا، لاعب المنتخب الألماني كاي هافرتز والذي انتقل لصفوف تشيلسي.





هافرتز يمكنه اللعب في مركز صناعة اللعب وأيضًا في مركز الجناح الأيمن، الطموحات ستكون كبيرة من جمهور البلوز بخصوص هذا الشاب في قيادة فريقهم لتحقيق لقب البريميرليج.





نيكولاس بيبي





الجناح الإيفواري لـ ارسنال والذي انتقل لهم الموسم الماضي قادمًا من ليل الفرنسي مقابل مبلغ خرافي وهو قرابة 80 مليون جنيه إسترليني، لم يظهر بالمستوى المأمول منه الموسم الماضي، ولكن مع استقرار الجانرز تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الجديد، وتدعيمهم بالصفقات، فسيكون بيبي أكثر اللاعبين المُتوقع لهم الظهور بمستوى رائع لمساعدة ارسنال هذا الموسم.





رودريجو





مهاجم المنتخب الإسباني وفالنسيا السابق، انتقل حديثًا لصفوف نادي ليدز يونايتد، وتحت قيادة الداهية بيلسا، فالتوقعات عالية للمهاجم الذي كان هدفًا لنادي ريال مدريد، من أجل قيادة فريقه لتحقيق مركز جيد في البريميرليج





برونو فيرنانديز





كان حديث النصف الثاني من الموسم في البريميرليج الموسم الماضي، لاعب المنتخب البرتغالي الذي انتقل لـ مانشستر يونايتد استطاع أسر قلوب مشجعي الشياطين الحمر بعد قيادته لهم للوصول لدوري أبطال أوروبا.





برونو فيرنانديز مع قدوم فان دي بيك ومعه بوجبا من المتوقع لهم أن يشكلوا وسط ملعب ناري لمانشستر يونايتد الموسم المقبل





برناندو سيلفا





لم يظهر الموسم الماضي كثيرًا مع مانشستر سيتي، ولكن مع رحيل ديفيد سيلفا ورغبة جوارديولا في عدم الاعتماد بشكل كبير على رياض محرز في الجهة اليمنى، فسيكون لبرناندو سيلفا دورًا كبيرًا مع السيتيزنز الموسم المقبل سواء في مركز صناعة اللعب بجوار دي بروين، أو على الرواق الأيمن كجناح.





هاري كين





قائد المنتخب الإنجليزي، سيلعب بشكل أساسي مع توتنهام تحت قيادة جوزيه مورينيو، فبعد تعافيه من الإصابة وتحضيره للموسم الجديد، التوقعات ستكون عالية لكين رفقة مدربه مورينيو في العودة بتوتنهام مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا

ينطلق الموسم الجديد 2020-2021، لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت، وسط ترقب من عشاق الكرة العالمية في كل مكان.