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رياضة

عمرو وردة يشارك متابعيه صورة جديدة.. شاهد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:20 م
عمرو وردة
عمرو وردة
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محمد بدران

نشر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى باوك اليوناني، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عمرو وردة  في الصوره بإطلالة كاجوال، يرتدي شورت وتيشيرت اسود منقوش بالابيض نصف كم، ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات 

وكان عمرو وردة قد قطع إعارته مع أيل لاريسا اليوناني؛ بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات، ليعود إلى نادي باوك.


وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.



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A post shared by Amr Warda (@ammrwardda) on

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