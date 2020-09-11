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فن

فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:29 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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سعيد فراج
دخل مغنى المهرجانات حمو بيكا ضمن الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل بعد ظهوره الأول وزوجته من حفل الزفاف، وذلك بعد مناشدته السماح له بإقامة حفل صغير، واعدا باتباع إجراءات السلامة المتبعة.

ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، أمس الخميس قبل لحظات من بدء حفل زفافه مباشرة، مرتديا شبشب أثناء ارتدائه بدلة الفرح، وسط عدد من أصدقائه وأقاربه.

نشر الماكيير تامر دهب، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مغني المهرجانات حمو بيكا، خلال كواليس حفل زفافه الذي بدأ اليوم الخميس 10 سبتمبر. 

وظهر حمو بيكا في الفيديو، وهو يضع الماكياج عليه في كواليس حفل زفافه، إذ ظهر مرتديًا فانلة حمالات، قبل لحظات من بداية زفافه التي بدأت حاليًا. 

نشرت الميك أب أرتست «مي آدم»، عدة صور لها، عبر خاصية ستوري (القصص) على حسابها بتطبيق "انستجرام"، عدة فيديوهات قصيرة لـ عروسة مغني المهرجانات حمو بيكا، أظهرت فيها مراحل عملية وضع المكياج لها. 

وظهرت عروسة حمو بيكا، في الصور، من قبل وضع المكياج لها، ثم بدأت مي آدم، بوضع مساحيق التجميل تباعًا على وجه العروس، التي تغيرت ملامحها بشكل كبير، قبل وبعد التجميل. 

واحتفل حمو بيكا، أمس الخميس، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. 

وكان حمو بيكا، قد أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، وذلك بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها مؤخرًا.

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