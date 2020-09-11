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محافظات

سيارات تجوب شوارع الأقصر للإعلان عن تخفيض أسعار التصالح .. صور

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:21 م
سيارات تجوب شوارع
سيارات تجوب شوارع الاقصر للإعلان عن تخفيض أسعار التصالح
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شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن ارسال سيارات الوحدة المحلية للمركز والتى تجوب العزب والنجوع والقرى، لإبلاغ المواطنين بالتعديلات التى تمت على قرار المستشار محافظ الأقصر رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠م بشأن تخفيضات رسوم التصالح للاستخدام السكنى.


 وشملت التعديلات  تخفيض ٢٠% من سعر المتر بالمدينة و٣٠% من سعر المتر بالقرية، على أن يكون سعر المتر بالقرية للشوارع عرض ٤م فأقل سعر ثابت ٥٠ جنيه للمتر.

كما أعلمت السيارات المواطنين أن المركز التكنولوجى يعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها ايام الجمعة والسبت .

وتهيب الوحدة المحلية بالساده المواطنين سرعة التوجه لمجلس المدينه للتصالح على العقارات المخالفه .

وقالت الوحده المحليه أن من قام بسداد الرسوم فقط دون جدية التصالح التوجه إلى مجلس المدينه قبل يوم الثلاثاء الموافق  ٢٠٢٠/٩/١٥م ،وان المواطن الذى لم يتقدم حتى الآن فالمهلة حتى يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٠/٩/٣٠م .
سيارات تجوب شوارع الأقصر للإعلان عن تخفيض أسعار التصالح .. صور
سيارات تجوب شوارع الأقصر للإعلان عن تخفيض أسعار التصالح .. صور
سيارات تجوب شوارع الأقصر للإعلان عن تخفيض أسعار التصالح .. صور
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