سيارات تجوب شوارع الأقصر للإعلان عن تخفيض أسعار التصالح .. صور

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، عن ارسال سيارات الوحدة المحلية للمركز والتى تجوب العزب والنجوع والقرى، لإبلاغ المواطنين بالتعديلات التى تمت على قرار المستشار محافظ الأقصر رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠م بشأن تخفيضات رسوم التصالح للاستخدام السكنى.









وشملت التعديلات تخفيض ٢٠% من سعر المتر بالمدينة و٣٠% من سعر المتر بالقرية، على أن يكون سعر المتر بالقرية للشوارع عرض ٤م فأقل سعر ثابت ٥٠ جنيه للمتر.





كما أعلمت السيارات المواطنين أن المركز التكنولوجى يعمل على مدار أيام الأسبوع بما فيها ايام الجمعة والسبت .





وتهيب الوحدة المحلية بالساده المواطنين سرعة التوجه لمجلس المدينه للتصالح على العقارات المخالفه .



