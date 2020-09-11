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رياضة

خاص| يد الأهلي: عروض احتراف حارس الفريق «كلها كذب»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:26 م
عبد الرحمن طه حارس
عبد الرحمن طه حارس مرمي الأهلي
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محمد سمير
نفى طارق محروس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي وجود أي عروض رسمية لضم "عبد الرحمن طه" حارس الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال محروس، فى تصريحات لموقع "صدي البلد" إن عبد الرحمن طه مستمر مع الأهلي خلال الفترة الحالية، والكلام عن رحيله عن الفريق إلي نادي ترمبلا  الفرنسي والعروض "كلها كذب" ولا يوجد منها شيء حقيقي.

وأضاف محروس، أن عبد الرحمن طه مستمر مع الأهلي حتي إشعار آخر، ولن يفرط الفريق فى خدماته، خاصة وأنه يسعي للحفاظ علي قوام الفريق؛ من أجل زيادة المنافسة علي البطولات خلال الفترة القادمة.

ويقدم عبد الرحمن طه مستوى قويًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد فوزه بالمركز الثالث في بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت في إسبانيا، تحت 23 سنة رفقة منتخب مصر في 2019.
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