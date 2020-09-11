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مرأة

الفوشيا الجريء.. هنا الزاهد برفقة زوجها فى عيد زواجهما

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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رنا عصمت

احتفل الفنان أحمد فهمي بعيد زواجه الأول من النجمة هنا الزاهد  الذي يوافق اليوم 11 سبتمبر.


وشارك أحمد فهمي جمهوره على حسابه الخاص بموقع “انستجرام”، صورة له مع زوجته الفنانة هنا الزاهد .


وظهرت هنا الزاهد بإطلالة انيقة وجذابة خطفت بها الأنظار، مرتدية توب   باللون الفوشيا  المكشوف الأكتاف والصدر ، وهو ما تناسب مع لون بشرتها.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد على وضع المكياج البسيط والهادى الذى زاد من جمال ملامحها.


وعلق أحمد فهمي قائلًا: "كل سنة وانت طيبة يا احلى حاجة فى حياتى .. و برافو انك عارفة تروضينى ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️.. اول عيد جواز ".


الفوشيا الجريء.. هنا الزاهد برفقة زوجها فى عيد زواجهما
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