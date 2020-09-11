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منوعات

شاهد.. تغير مذهل في شكل ممثل أمريكي بعد تعافيه من المخدرات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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احمد شريف

في تغير مذهل؛ تغيرت ملامح الممثل الأمريكي السابق، شون فايس، بشكل كامل؛ عقب عمله بجد على التعافي من تعاطي المخدرات، بعد أن أصبحت حياته مدمرة بالكامل، وباتت ملامحه في غاية الضعف والوهن، واحتفل مؤخرا بمرور ٢٣٠ يوما على امتناعه ع تعاطي المخدرات.


 وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، كان بطل مسلسل Mighty Ducks ، البالغ من العمر ٤٢  عامًا ، اضطر لزرع صف علوي جديد من الأسنان الدائمة المثبتة، بعد عدة جراحات فموية تم إجراؤها لتصحيح الأضرار التي لحقت بفمه بعد  سنوات من استخدام مخدر الميثامفيتامين.


وظهر الممثل الأمريكي في صورة له وهو يبتسم ابتسامة مشرقة، واضعا إياها بجوار صورته وهو مدمن للمخدرات؛ ليظهر فرقا هائلا بين الصورتين، ويذهل رواد التواصل بهذا التغير الشاسع، متلقيا إرشادات كبيرة من مستخدمي التواصل الاجتماعي.


وفي وقت التقاط الصورة، كان الممثل الأمريكي فايس قد احتفل بأكثر من 230 يومًا من تعافي من المخدات بعد سنوات من تعاطي الميثامفيتامين والمخدرات الأخرى.

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