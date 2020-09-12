وكيل اللجنة الدينية: مصر شيدت آلاف المساجد في عهد الرئيس

أشاد اللواء شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية و التشريعية بمجلس النواب بإعلان وزارة الأوقاف، افتتاح عدد من المساجد اليوم.





وقال في تصريحات خاصة، إنه حضر افتتاح مسجد عثمان بن عفان بقرية سيدى نصر التابعة لمركز كفرالشيخ" وكان شيئا مشرفا.





و اضاف اللواء الجندي: "مصر لا تهدم المساجد كما يزعم اعداء مصر و اقول للاخوان لن تفلحوا اذا ابدا و مصر اسست الالاف المساجد في عهد الرئيس و انا وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب و شاهد على ذلك".





وقال الجندي: "تابعت باقي الافتتاحات و هي عبارة عن صروح تليق بحضارة مصر", مضيفا: "ما يقوم به الاخوان في الخارج مزايدات رخيصة و اقول لهم ان مصر صدرت الاسلام للدنيا كلها صدرته حتى للبلد التي نزل بها الإسلام..ستظل كذلك الى يوم الدين".





وأضاف: "أقول للاخوان المتواجدين في تركيا" مصر ذكرت في القران و ليس تركيا .