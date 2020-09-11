انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

حلت الإعلامية راندا فكري مقدمة برنامج "أنت الراجل"، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري للحديث عن برنامجها الجديد.
وتحدثت راندا فكري خلال الندوة عن فكرة برنامج أنت الراجل الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية ومنذ عرض الحلقة الأولى على شاشة قناة المحور.
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وأوضحت الإعلامية راندا فكري خلال الندوة، حقيقة مقارنتها بالإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بعد نشر صورهن على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ويذكر أن انطلقت الحلقة الأولى من برنامج "إنت الراجل" الذي تقدمه الإعلامية راندا فكري على قناة شاشة المحور الفضائية.
ويذاع برنامج "إنت الراجل" للإعلامية راندا فكري يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساء والإعادة يوم الأربع في تمام الساعة التاسعة صباحا.