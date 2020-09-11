AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:22 م
راندا فكري في ضيافة
راندا فكري في ضيافة صدى البلد
Advertisements
حياة عبد العزيز - عدسة : ندى حمدي
حلت الإعلامية راندا فكري مقدمة برنامج "أنت الراجل"، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري للحديث عن برنامجها الجديد.

وتحدثت راندا فكري خلال الندوة عن فكرة برنامج أنت الراجل الذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية ومنذ عرض الحلقة الأولى على شاشة قناة المحور.

اقرأ ايضا :

وأوضحت الإعلامية راندا فكري خلال الندوة، حقيقة مقارنتها بالإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بعد نشر صورهن على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويذكر أن انطلقت الحلقة الأولى من برنامج "إنت الراجل" الذي تقدمه الإعلامية راندا فكري على قناة شاشة المحور الفضائية.

ويذاع برنامج "إنت الراجل" للإعلامية راندا فكري يوم الثلاثاء من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساء والإعادة يوم الأربع في تمام الساعة التاسعة صباحا.

راندا فكري في ضيافة صدى البلد راندا فكري في ضيافة صدى البلد
راندا فكري في ضيافة صدى البلد راندا فكري في ضيافة صدى البلد
راندا فكري في ضيافة صدى البلد راندا فكري في ضيافة صدى البلد
راندا فكري في ضيافة صدى البلد راندا فكري في ضيافة صدى البلد
راندا فكري في ضيافة صدى البلد راندا فكري في ضيافة صدى البلد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق أولى حلقات برنامج "أنت الراجل" للإعلامية راندا فكري

الليلة.. الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم في ضيافة رامي رضوان على Dmc

دلعوا الرجالة.. راندا فكري تجبر رضوى الشربيني على التراجع

أخبار الفن | أشرف زكي يكشف سبب استقالته من أمانة صندوق الزمالك.. وفاة والد جيهان قمري

ترشيحاتنا

محاصرة مصر| تقرير إسرائيلي يكشف الهدف من تدخلات تركيا في المنطقة

"درجة حرارته 39.5".. معتز الدمرداش يكشف موقفا مخيفا حدث له

بعد التطبيع مع إسرائيل.. وزير الخارجية الفلسطيني يستدعي سفيره من البحرين للتشاور

فانلة حمالات وشبشب.. حمو بيكا يحدث ضجة في حفل زفافه

لفتة إنسانية.. أحمد عز يحتفي بـ الملاك النائم بعد إفاقتها من الغيبوبة

دينية البرلمان: مصر بلد الـ 140 ألف مسجد.. والسيسي يقوم بإعمار الأرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟