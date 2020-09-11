أستاذ علوم سياسية: مصر تدعم التطبيع مع إسرائيل بشرط الحفاظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين

قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية، إن توقيع اتفاقية السلام بين البحرين وإسرائيل، بعد خطوة الإمارات الأخيرة؛ أمر متوقع.





وأضاف فهمى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، إن هناك اتجاهات عربية للتطبيع مع إسرائيل فى الفترة المقبلة، مبينا: "هذه اتفاقيات ثنائية بين العواصم العربية والجانب الإسرائيلى، وما يحدث ليس تدخلا إقليميا متعلقا بعملية السلام نيابة عن الجانب الفلسطينى ".





وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن توقيع الاتفاقيات بين الدول العربية والجانب الإسرائيلى، يهدف إلى التركيز على الأبعاد الاقتصادية والاستثمار ومجالات أخرى متعلقة بفتح الأسواق والقنصليات والسفارات فى إسرائيل والجانب العربى.





وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن الدولة المصرية تدعم أى اتفاقيات سلام بين الدول العربية وإسرائيل، بشرط الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى والالتزام بالسلام الحقيقى، مردفا: "من حق أى جميع الدول العربية اتخاذ قراراتها".