AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

زعيم كوريا الشمالية يجبر الطلاب والمتقاعدين ليعملوا في المناجم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:32 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن الآلاف من المتقاعدين وأطفال المدارس، يجبرون على تحمل نوبات عمل قاسية، في منجم في كوريا الشمالية، للانتهاء من أحدث مشروع  للزعيم الكوري "كيم جونج أون" في الوقت المحدد.


واوضحت الصحيفة، أن طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة Sijung وحولها  يشاركون جنبًا إلى جنب مع المتقاعدين حتى من هم في سن الـ 75، للعمل في المنجم.


 وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال الطلاب والمتقاعدين إلى منجم سيجونج، في أقصى شمال البلاد؛ لجمع كربونات الكالسيوم، وطحن الصخور إلى مسحوق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المنشقة.


وافادت الصحيفة  بأن  هذه المواد  ستستخدم في بناء ورسم مستشفى بيونج يانج، العام الجديد.


وكان  كيم طالب بإنهاء المستشفى قبل العاشر من أكتوبر حيث يصادف الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: لا فائدة من استئناف المفاوضات مع أمريكا‎

سر من أسرار الدولة.. زعيم كوريا الشمالية يخفي اسم والدته وتربيتها له

"يونهاب": طائرة مراقبة أمريكية تحلق فوق الجزيرة الكورية في ذكرى تأسيس الشطر الشمالي

لإنهاء مشروع طلبه كيم.. كوريا الشمالية تجبر الطلاب والمتقاعدين على العمل 22 ساعة يوميا

ترشيحاتنا

صحفي بـ سكاي سبورتس يكشف لـ صدى البلد مصير النني مع آرسنال|شاهد

أول تعليق رسمي فلسطيني على معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل

بفستان قصير.. ميريام حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

وثائق مسربة.. كيف خطط أردوغان لغزو اليونان؟

دعم ليبيا ولبنان أولوية.. السيسي وماكرون يتوافقان حول رفض التصعيد فى شرق المتوسط

بشرى سارة.. التعليم تعلن حاجتها لمدرسين جدد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انت الراجل.. راندا فكري في ضيافة صدى البلد

فى عيد زواجهما الأول.. 10 صور تثير الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

لماذا اختبار بعض المصابين بـ فيروس كورونا يظهر سلبيا في البداية؟