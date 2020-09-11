زعيم كوريا الشمالية يجبر الطلاب والمتقاعدين ليعملوا في المناجم

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن أن الآلاف من المتقاعدين وأطفال المدارس، يجبرون على تحمل نوبات عمل قاسية، في منجم في كوريا الشمالية، للانتهاء من أحدث مشروع للزعيم الكوري "كيم جونج أون" في الوقت المحدد.

واوضحت الصحيفة، أن طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة Sijung وحولها يشاركون جنبًا إلى جنب مع المتقاعدين حتى من هم في سن الـ 75، للعمل في المنجم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إرسال الطلاب والمتقاعدين إلى منجم سيجونج، في أقصى شمال البلاد؛ لجمع كربونات الكالسيوم، وطحن الصخور إلى مسحوق، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المنشقة.

وافادت الصحيفة بأن هذه المواد ستستخدم في بناء ورسم مستشفى بيونج يانج، العام الجديد.

وكان كيم طالب بإنهاء المستشفى قبل العاشر من أكتوبر حيث يصادف الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال.