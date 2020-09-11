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نائب وزير التربية والتعليم: سأزور سيدة القطار في مدرستها لدراسة حالتها.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:33 م
رضا حجازي، نائب وزير
رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم
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أسامة علي
أشاد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بـ صفية أبو العزم الشهيرة بـ «سيدة القطار» بعد دفاعها عن أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار القاهرة - المنصورة بعد قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حقه.

وقال خلال حديثه مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،  إنه حاول الاتصال بها لتهنئتها ولكنها لم ترد، ووصفها بأنها المعلم الإنسان.

وكشف رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يزورها الأحد المقبل في مدرستها، وسيتم دراسة حالتها كمواقف وقدوة الأخلاق وسيتم عقد ندوة عن كيفية تنمية القيم داخل نفوس الطلاب مع تكريمها.
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