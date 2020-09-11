محافظ أسوان: تلقينا 4150 طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، إن الدولة حريصة على وضع المواطن على رأس اهتماماتها، مشيرا إلى أن المبانى العشوائية تؤثر بشدة على البنية التحتية.





وأضاف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، محافظة أسوان كانت حريصة على تخفيض الأسعار فى مسألة التصالح فى مخالفات البناء منذ شهر مارس الماضى، إذ وصلت من 30 إلى 50% وبعد توجيهات رئيس الوزراء مؤخرا اتجهت المحافظة إلى اتخاذ إجراءات أخرى تصب فى صالح المواطن الذى يريد التصالح.





وأوضح محافظ أسوان، أن الدولة تتحرك فى اتجاهات تخدم فى المقام الأول المواطن، ولا يجب أن يتم الالتفات إلى الشائعات التى تحدث بلبة فى الشارع المصري.





وأشار إلى تلقى محافظة أسوان 4150 طلب للتصالح حتى الآن، متابعا: "نسير بخطى ثابتة على الأرض داخل مصر، وجماعات التحريض تم كشفها وكشف مؤامراتها ضد مصر القوية التى لا تلتفت إلى مثل هذه الشائعات البغيضة التى لا تتوقف".